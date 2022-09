'Drie Belgen op weg naar Amerikaans team van Hendrik Redant'

De drie Belgen in kwestie zouden Sasha Weemaes (24, Sport Vlaanderen-Baloise), Gijs Van Hoecke (30, AG2R-Citroën) en Christophe Noppe (27, Arkea-Samsic) zijn. Zij zouden volgend jaar alledrie bij het Amerikaanse Human Powerd Health gaan rijden. Daar komen de Belgen Hendrik Redant tegen, die daar ploegleider is.

De Amerikaanse ploeg wil volgende jaar ook een meer Europees programma gaan rijden, terwijl de ploeg momenteel uit twee derde Amerikanen en Canadezen bestaat. Ook dit jaar reed de ploeg al heel wat koersen in Europa en België zoals Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, Bredene-Koksijde en Nokere Koerse.

Alle drie hebben nog geen enkele profoverwinning, al kan Weemaes wel enkele mooie ereplaatsen voorleggen. In een rit in de Ronde van Denemarken werd hij tweede na Philipsen en op het BK in Middelkerke werd hij vierde.

Regarding @HumanPwrdHealth more belgian riders should come in 2023 as @gijsvanhoecke (@AG2RCITROENTEAM) and @ChristopheNoppe (@Arkea_Samsic) are also expected to join the US team. https://t.co/fD9SbJuJJp