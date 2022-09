Jasper Philipsen strandt op zucht van eerste zege in eendagskoers: "Tuurlijk is het jammer als je er zo dicht bij bent"

Jasper Philipsen is bezig aan een prima seizoen, maar een zege in een eendagskoers was er nog niet bij. De 'Vlam van Ham' behaalde die ei zo na in de Gooikse Pijl.

In een millimetersprint tegen Gerben Thijssen deed Philipsen er alles aan om zijn koppositie te behouden. Thijssen kwam er net voor de streep alsnog over. "Als de finish iets dichterbij lag, had ik gewonnen", kon Sporza achteraf bij Philipsen optekenen. TE VROEG MOETEN BEGINNEN Over zijn positionering mocht de tweevoudig ritwinnaar uit de Tour de France niet klagen. Al betekent dat niet dat alles ideaal verliep. "Ik zat goed vooraan, maar ik moest iets te vroeg beginnen aan mijn sprint", verklaarde Jasper Philipsen. En zo blijft het dat Philipsen vooral succesvol is in rittenkoersen. Balen toch dat hij de zege misloopt in de Gooikse Pijl. "Tuurlijk is het jammer dat je niet wint als je er zo dichtbij bent."