Pogačar ziet België als favoriet voor WK-wegrit, Evenepoel en Lampaert nemen de handschoen graag op

De Belgische ploeg wordt als een van de sterkste blokken gezien, ook door topfavoriet Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar werd in de tijdrit zesde en lijkt klaar voor de wegrit van zondag. Hij noemde na de tijdrit de Belgen als een van de ploegen die de koers zullen moeten dragen. Slovenië zal maar met zes renners startten door heel wat blesures zoals van Roglič en Mohorič.

Remco Evenepoel, samen met Wout van Aert de kopman van de Belgische ploeg, beaamt dat België een van de favorieten is zondag. "We nemen die verantwoordelijkheid graag op. We kunnen misschien ook niet anders. Het is een beetje een Vlaams parcours en Wout heeft sowieso een grote kans om te winnen. Dan heb je ook nog mij, Quinten en Jasper. We hebben gewoon een beresterke ploeg", zegt Evenepoel bij Sporza.

Ook Yves Lampaert denkt dat België het best de koers in handen neemt. "Het is geen parcours voor waaiervorming. Het is veel draaien en keren en met de Mount Pleasant zal het zwaar worden. De ploegen die gaan controleren zullen in het voordeel zijn. Het zou dus niet slecht zijn als we de koers in handen nemen."