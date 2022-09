Rittenkoers die Evenepoel in 2020 domineerde na twee jaar afwezigheid terug op de kalender

Door de coronacrisis kon de rittenkoers de voorbije twee jaar niet door gaan, maar is er begin volgend jaar opnieuw.

De Ronde van San Juan was begin januari 2020 een van de laatste koersen die werd gereden voor de coronacrisis toe sloeg en de wereld in zijn greep hield. Remco Evenepoel hield dat jaar de Ronde van San Juan in zijn greep door de tijdrit te winnen en daarin Filippo Ganna te kloppen.

De organisatie laat nu weten dat de wedstrijd in januari 2023 opnieuw zal worden gereden. Van 22 tot 29 januari 2023 kan Remco Evenepoel dus zijn titel verdedigen in Argentië.

"Met groot enthousiasme en grote blijdschap, kondigt de organisatie van de Vuelta a San Juan aan dat de wedstrijd opnieuw gehouden wordt en aan het begin van het seizoen 2023 plaatsvindt", schrijft de organisatie op haar website.