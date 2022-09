België won de voorbije tien jaar heel wat medailles op het WK, maar er ontbreekt één

Remco Evenepoel was de laatste Belg die een medaille pakte op het WK voor België.

Philippe Gilbert was de laatste wereldkampioen voor België. Hij won de wereldtitel in 2012 in Valkenburg. Sindsdien is het bij de elite mannen wachten op een nieuwe wereldtitel. België won wel acht medailles ondertussen.

Tom Boonen werd in 2016 in Doha derde na Peter Sagan en Mark Cavendish. Daarna kwam Victor Campenaerts in Innsbruck in 2018 met brons in de tijdrit. Sindsdien behaalde België ieder jaar wel een medaille op het WK, telkens met Evenepoel of Van Aert.

In Harrogate in 2019 werd Remco Evenepoel als 19-jarige neoprof tweede op het WK tijdrijden na Rohan Dennis. In het coronajaar 2020 pakte Wout van Aert in Imola twee keer zilver, zowel in de tijdrit als in de wegrit.

Vorig jaar stonden Van Aert en Evenepoel op het podium van het WK tijdrijden, als tweede en derde. Enkel Filippo Ganna hield de Belgen toen van de wereldtitel. En vorige zondag pakte Remco Evenepoel dus al zijn derde WK-medaille met brons in de tijdrit.

Wordt het voor België zondag na 10 jaar wachten eindelijk nog eens goud?