'Fernando Gaviria weg bij UAE en op weg naar Movistar'

Fernando Gaviria verlaat aan het einde van het seizoen Team UAE Emirates. Dat meldt La Gazzetta dello Sport.

Het contract van Fernando Gaviria bij Team UAE Emirates loopt op het einde van 2022 af. Dat contract zal niet verlengd worden volgens Ciro Scognamiglio van La Gazzetta dello Sport. Hij zou volgens de journalist naar Movistar trekken.

Gaviria rijdt al sinds 2019 voor UAE. In die periode was een rit in de Giro zijn belangrijkste overwinning. Daarvoor reed Gaviria voor Quick Step. Voor hen reed hij 4 seizoenen. In die periode won hij 4 ritten in de Giro en 2 ritten in de Tour. Ook won hij Parijs-Tours, de Primus Classic en het Kampioenschap van Vlaanderen.