Fiets van podiumkandidaat Jens Verbrugghe werd kwartier voor de start afgekeurd

Drama voor Jens Verbrugghe. Hij was met ambitie naar Australië gekomen maar zijn fiets werd net voor de start afgekeurd.

Jens Verbrugghe was op het EK tweede geworden en kwam dan ook met ambitie naar het WK in Australië. Maar een kwartier voor de start liep het helemaal fout. De fiets van Verbrugghe werd afgekeurd en hij moest rijden op een reservefiets van de wielerbond waar hij nog nooit had opgezeten.

De hoop op het podium en een medaille mochten meteen de vuilnisbak in. Verbrugghe startte als voorlaatste en werd zelfs nog ingehaald door de uiteindelijke wereldkampioen Joshua Tarling. Verbrugghe werd uiteindelijk 26e op 2'58".

Technisch directeur Frederik Broché gaf meer uitleg bij Sporza. "Na het EK in juli, waar Jens tweede werd, is de fiets op onderhoud geweest en in orde gezet voor het WK. Toen zou er een 53-plateau in plaats van een 52-plateau gestoken zijn. En dat is niet reglementair." Junioren mogen niet groter rijden dan 52 volgens de regels.

"Wij hebben dat hier niet gezien en ook niet gecontroleerd. Wij gaan ervan uit dat alle juniors naar hier komen met het maximumverzet, waar ze een heel jaar mee rijden. De bond voerde wel een pre-check uit twee à drie uur voor de wedstrijd: "Qua positie, qua verzet. De UCI heeft het daar ook niet gezien, de fiets ging door de keuring."