Julian Alaphilippe kan zich zondag in rijtje met Merckx, Van Steenbergen en Sagan zetten

Hoewel het dit seizoen heel wat minder verliep, krijgt de Fransman zondag een unieke kans.

Julian Alaphilippe werd in Imola in 2020 voor het eerste wereldkampioen op de weg. Ook vorig jaar in Leuven slaagde Fransman er in het goud te pakken. Dat was al een mooie prestatie want slechts twaalf renners slaagden er in om ooit twee maal of meer wereldkampioen te worden.

Daar kan zondag dus nog een derde wereldtitel bijkomen. En dat deden hem maar vijf renners voor. De Italiaan Alfredo Binda was wereldkampioen in 1927, 1930 en 1932. Rik Van Steenbergen werd het in 1949, 1956 en 1957. Natuurlijk staat Eddy Merckx hier ook tussen. De Kannibaal veroverde de weredtitel in 1967, 1971 en 1974.

In een recenter verleden werd de Spanjaard Óscar Freire wereldkampioen in 1999, 2001 en 2004. En natuurlijk ook Peter Sagan. De Slowaak zorgde voor een unicum met drie wereldtitels op rij in 2015, 2016 en 2017.

Julian Alaphilippe kan zondag dus de zesde renner ooit worden die drie wereldtitels op de weg wint én de tweede renner ooit die dat drie keer op rij doet.