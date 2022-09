Mathieu van der Poel start woensdag verrassend in de Mixed Relay: "Het is gewoon hard trappen"

Voor hij zondag de wegrit rijdt, staat Mathieu van der Poel woensdag nog in de Mixed Relay.

Terwijl andere favorieten zich deze week rustig houden in aanloop naar de wegrit op het WK, rijdt Mathieu van der Poel woensdag nog de Mixed Team relay. Hij liet zich overtuigen door Annemiek van Vleuten doordat Nederland een grote kans maakt op de titel.

"Het is iets nieuw, daar ben ik altijd wel voor te vinden. Een ploegentijdrit is ook al heel lang geleden, ik kan me de laatste keer niet herinneren. Dat was bij de junioren op normale fietsen denk ik, dus echt lang geleden", zegt hij aan het AD.

"De laatste keer dat ik op een tijdritfiets zat was de eerste rit van de Tour, het is niet dat ik het echt heb voorbereid, het is gewoon hard trappen. Je bent met drie dus we zullen zien. We maken kans met het Nederlandse team dus dat is ook wel leuk".

Geen Primus Classic

Van der Poel haakte ook op het laatste moment af voor de Primus Classic vorige zaterdag. "Dat was vooral door weersvoorspellingen en ik vond het in Wallonië al redelijk link om te rijden. Ik heb gewoon te hard gewerkt om bij een domme valpartij betrokken te zijn dus ik wou dat risico gewoon niet nemen."