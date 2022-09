Peter Sagan: "We zullen wel zien of België het sterkste land is"

Met slechts twee overwinningen is 2022 niet echt een succes voor Peter Sagan, toch gaat hij zondag voor een vierde wereldtitel.

Het zat Peter Sagan ook niet echt mee de laatste tijd. Hij raakte al drie keer besmet met corona, de laatste keer op het einde van de Ronde van Zwitserland. Daar behaalde hij een van zijn overwinningen dit jaar, samen met een nationale titel in Slowakije.

Toch zit Sagan vol zelfvertrouwen voor zondag. "Als ik in de goeie positie zit in de koerse, dan wil ik mijn best doen en waarom kan ik deze keer dan ook niet winnen? Ik heb drie keer de wereldtitel gewonnen, dus waarom niet vier keer", zegt Sagan bij CyclingNews.

"Natuurlijk is dit een unieke koers, je rijdt voor je land en dus kan het jouw kant opgaan of een ramp worden. Ik hou ervan om elk jaar het WK te rijden, omdat je nooit weet hoe het zal uitdraaien".

Ook over de Belgen heeft Sagan nog iets te zeggen. "Mensen zeggen dat België dit jaar het sterkste land is, maar we zullen zien..."