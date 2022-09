Quinten Hermans was verrast met WK-selectie, maar vindt die wel verdiend

Quinten Hermans is er na een vreemd seizoen op de weg toch bij in Australië.

Het jaar begon voor Quinten Hermans al dramatisch. Hij mocht niet naar Amerika afreizen voor het WK veldrijden door een positieve coronatest. Daarna werd hij door een conflict met zijn team thuisgelaten van de Ronde van Frankrijk. En toch is hij straks een van de acht Belgen die deelneemt aan de wegrit.

Hermans kan in enkele koersen van rond of meer dan 200 kilometer ook goeie resultaten neerzetten. In Luik-Bastenaken-Luik werd hij tweede, in de BEMER Cyclassics werd hij derde en in de Ronde van Limburg eindigde hij zesde. Zijn selectie voor de wegrit is daar dan ook op gebaseerd volgens Hermans die zelf ook wel wat verrast was door zijn selectie.

Mijn selectie maakt me trots en heeft me ook een beetje verrast. Maar ondanks alles heb ik dit jaar sterk gepresterd zodat niemand verrast kan zijn over het feit dat ik erbij ben", zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Hermans rijdt woensdagochtend ook nog de Mixed Relay met nog vijf andere Belgen. Zondag in de wegrit zal hij een bliksemafleider zijn voor de andere kopmannen, in de laatste ronde zal het knechten worden voor Van Aert en Evenepoel.