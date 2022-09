'WK 2026 naar Montréal, in 2027 naar de Franse Alpen in Annecy'

Het WK in Wollongong is nog bezig, maar de UCI is al bezig met de volgende WK's. Volgens bepaalde bronnen zijn de organisaties voor de WK's van 2026 en 2027 zo goed als zeker.

In 2023 is er begin augustus het WK in Glasgow. Ook het mountainbiken, de piste en BMX zouden op dat WK plaatsvinden. Voor 2024 wordt er naar Zürich getrokken. In 2025 pakt de UCI uit met een primeur. Het WK gaat met Kigali in Rwanda voor de 1e keer naar Afrika.

Die WK's waren al lange tijd bekend. In Wollongong zou de UCI ook de WK's voor 2026 en 2027 bekendmaken. Montréal bevestigde aan Wielerflits dat het zo goed als zeker is dat het WK van 2026 naar hen gaat. Het parcours zou vrijwel hetzelfde parcours als dat van de GP Montréal zijn.

Volgens Het Laatste Nieuws trekken we in 2027 naar de Franse Alpen. In Annecy zouden net zoals in 2023 een super WK worden georganiseerd.

Nog volgens Het Laatste Nieuws wil België binnen de 10 jaar nog eens een WK organiseren. Vooral Namen zou interesse hebben.