Annemiek van Vleuten heeft breukje in elleboog, beslissing over wegrit volgt later

Annemiek van Vleuten viel net na de start van de Mixed Relay.

De Nederlandse vrouwen waren nog maar net vertrokken voor hun deel van de Mixed Relay toen Annemiek van Vleuten viel. De Nederlandse topfavoriete voor de wegrit kreeg waarschijnlijk een klapband en viel hard op haar rechterkant.

De Nederlandse wielerbond heeft nu laten weten dat Van Vleuten een (stabiele) breuk heeft opgelopen in haar elleboog. Van Vleuten blijft wel nog bij de Nederlandse ploeg en er wordt maar later in de week een beslissing genomen over haar deelname aan de wegrit.

Bondscoach Loes Gunnewijk heeft meer uitleg: "Annemiek mag met dit stabiele breukje fietsen, maar de vraag is uiteraard wel met hoeveel pijn dat gaat zijn. Dat gaan we komende dagen zien. We hopen dat Annemiek nog altijd kan starten, maar dat moet wel verantwoord zijn."

De vrouwen rijden hun wegrit op zaterdagmorgen. Het zal dus een race tegen de klok worden voor Van Vleuten.