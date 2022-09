Kenneth Van Rooy gaat van de ene naar de andere Belgische ploeg: "Een grote verandering voor mij"

Een overstap van de ene Belgische ploeg naar de andere: daar gaat Kenneth Van Rooy zich aan wagen. Zijn passage bij Sport Vlaanderen-Baloise zit er weldra op.

Bingoal Pauwels Sauzen WB heeft aangekondigd dat de 28-jarige Van Rooy bij hen een contract getekend heeft voor twee seizoenen. "Ik ben heel tevreden dat ik in 2023 bij Bingoal Pauwels Sauzen WB zal kunnen integreren. Ik bedank de directie van de ploeg voor het vertrouwen. Het is een grote verandering voor mij, want ik rijd al sinds 2016 voor Sport Vlaanderen-Baloise. Een mooie periode waarin ik altijd mijn kans kreeg."

Van Rooy maakt ook al een evaluatie van zijn huidig seizoen. "Ik ben tevreden over wat ik in 2022 heb kunnen realiseren, ook al ontbreekt die overwinning nog. Je moet ook weten dat ik het coronavirus heb gehad en moest herrstellen van een sleutelbeenbreuk na een val in Parijs-Roubaix."

2āƒ£0āƒ£2āƒ£3āƒ£

Nous annonçons l'arrivée de @VanRooyKenneth dans nos rangs ! BIENVENUE šŸ‘šŸ‘



šŸ”“Interview > https://t.co/Qn0WOqOWZ4#bingoalpauwelssauceswb — Bingoal Pauwels Sauces WB (@bingoalpauwels) September 20, 2022

"Volgend jaar wil ik er staan van in het begin en goed presteren tijdens de Vlaamse kalender. Maar ik kan ook performant zijn in het tweede deel van de campagne", verwoordt de man die dit jaar ereplaatsen verzamelde in onder meer de Schaal Sels en de Primus Classic zijn ambities. Zijn huidige ploeg Sport Vlaanderen-Baloise kondigde dan weer de komst van Vince Gerits aan.