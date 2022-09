Philipsen nog meer winnen in najaar: "Die koers zou niet op mijn erelijst misstaan"

Jasper Philipsen schreef woensdag de Omloop van het Houtland op zijn naam. De komende weken wil hij nog koersen winnen.

Het was geen gemakkelijke koers tussen Eernegem en Lichtervelde. “Na een chaotisch einde werd er toch gesprint. We slaagden er maar niet in die vroege vlucht een halt toe te roepen. Ze reden in de slotronde nog met zeven voor ons uit en het duurde wel een poos voor we hen te pakken kregen. Uiteindelijk slaagden we er toch in om met de hele bende te sprinten. De ploeg heeft hard gewerkt om dat te verwezenlijken”, zei hij achteraf.

Enkele renners gingen ook tegen de vlakte in de slotkilometer. “Ik heb daar niets van gemerkt. Ik zat daar wellicht al ver voor. Wij hadden hier al enkele keren rondgereden, dus wist ik dat de laatste kilometers best technisch waren. Daarom zat ik vooraan.”

Philipsen wil zijn goede vorm nog doortrekken naar de komende koersen. “Vooral Parijs-Tours zou ik graag aan mijn palmares toevoegen. Die koers zou niet op mijn erelijst misstaan”, klinkt het. Die staat op 9 oktober op de agenda.