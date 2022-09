Voeckler over Alaphilippe en de Belgen: "Als Van Aert en Evenepoel hun ding kunnen doen, zijn ze bijna niet te kloppen"

Onder Thomas Voeckler werd Julian Alaphilippe twee keer wereldkampioen. Aan Van Aert en Evenepoel om er voor te zorgen dat de wereldtitel dit keer naar het Belgische kamp gaat.

De voorbije twee jaar was het dus bingo voor Alaphilippe op het WK. Frans bondscoach Voeckler geeft in Het Laatste Nieuws wel aan dat de situatie dit jaar helemaal anders is. "Nu kan zelfs ik niet inschatten of Julian honderd procent op niveau zal zijn. Mentaal is Julian klaar voor dit WK. Of dat fysiek ook zo is, zullen we pas zondag weten."

De Fransen lieten in laatste instantie Benoît Cosnefroy nog overvliegen om mee te doen in Australië. "Benoît is in vorm, maar dat geldt voor al mijn renners. Ik weet wie van hen zondag de beste zal zijn, maar die info is niet voor de pers bestemd."

Wij koersen om zelf te winnen

En wat denkt Voeckler over de Belgische kopmannen? "Als Van Aert en Evenepoel hun ding kunnen doen, zijn ze op hun terrein bijna niet te kloppen, maar in de koers wint niet altijd de beste. We gaan echter niet anti-Belgique koersen, want dan zet je anderen zoals Girmay, Van der Poel en Pogańćar in een zetel. Wij koersen niet om iemand te doen verliezen, maar om zelf te winnen."