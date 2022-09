Zoe Bäckstedt (17): het meisje dat het vrouwenwielrennen de komende jaren zal domineren

Zoe Bäckstedt is pas 17, zaterdag wordt ze 18. Maar een succesvolle wielercarrière staat nu al in de sterren geschreven.

Zoe Bäckstedt heeft de wielergenen van beide ouders mee gekregen. Vader Magnus Bäckstedt won in 2004 Parijs-Roubaix, moeder Megan Hughes werd in 1998 Brits kampioene op de weg. En ook zus Elynor (20) is prof bij Trek-Segafredo.

Bäckstedt is een multigetalenteerde diamant. In alle disciplines met twee wielen domineert de Britse, in het veld, op de weg, op piste. Het maakt haar allemaal niet uit. In het veld deed Bäckstedt begin dit jaar al mee met de profs en behaalde ze meerdere malen de top tien. Op de piste pakte ze vorig jaar drie titels op het EK en dit jaar een wereldtitel.

En op de weg domineert Bäckstedt al helemaal. In sommige rittenkoersen van drie tot zes ritten wint ze elke rit met voorsprong op de rest. Dit jaar won ze ook de Ronde van Vlaanderen voor juniors met een minuut voorsprong op het peloton. Op het WK voor junioren won ze vorig jaar in Leuven de wegrit en werd ze tweede in de tijdrit als eerstejaars. Ongezien.

Dit jaar degradeerde ze op het WK de tegenstand in de tijdrit. Om u een idee te geven hoe snel Bäckstedt reed: in de eerste 7,1 kilometer van de tijdrit, die dezelfde waren dan bij de elite vrouwen, reed Bäckstedt 17 seconden sneller dan latere wereldkampioene Ellen Van Dijk.

Zaterdag, op de dag van de wegrit, wordt Bäckstedt 18 jaar. Als dat geen extra motivatie is. Het zou een prachtig cadeau voor zichzelf zou zijn.

Profcarrière

Volgend jaar wordt Bäckstedt prof bij EF Education-TIBCO-SVB. En verwacht de Britse maar een paar keer op het hoogste schavot, het lijkt nu al in de sterren geschreven. Maar eerst zal ze nog een paar keer het veld induiken in België. En verwacht haar daar ook maar vooraan.