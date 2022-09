Annemiek van Vleuten zit opnieuw op de fiets: "Morgen opnieuw proberen"

Annemiek van Vleuten heeft na haar val in de mixed relay een 1e trainingstocht achter de rug. Dat gaf ze zelf mee op haar sociale media.

Op Strava was te zien dat Annemiek van Vleuten een rit van ruim 63 km had gereden. Ze deed daar zo'n 2 uur over. Op Instagram deelde ze haar conclusie mee: "Ik kan mijn fiets onder controle houden. De veiligheid is wel het belangrijkste. Ook heb ik goed geslapen. Morgen ga ik nog eens proberen."

Zo lijkt de kans weer groter dat van Vleuten zaterdag aan de start van de wegrit zal staan. Woensdag viel ze tijdens de mixed relay, nadat ze van het startpodium was gereden. Daarbij liep ze een breukje in de elleboog op.