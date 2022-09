Gemengde gevoelens bij Arnaud De Lie in de Omloop van het Houtland: "Ik sprintte als een amateur"

Arnaud De Lie sprintte in de Omloop van het Houtland naar een 2e plaats. Achteraf had hij gemengde gevoelens.

In de Omloop van het Houtland eindigde het op een sprint. Daar bleek Jasper Philipsen de snelste. Voor Arnaud De Lie die door Lotto Soudal goed werd aangetrokken.

"De lead-out van ons was indrukwekkend", vond De Lie bij Sporza. "Maar ik ging veel te vroeg aan. Al op 250 meter van de streep of nog verder. Ik wou Philipsen verrassen, maar zag hem in de laatste 20 meter erover komen. Eigenlijk had ik als een amateur gesprint."

Toch bleef De Lie positief. "Het is niet slecht om achter een tweevoudige ritwinnaar van de Tour 2e te eindigen", besloot hij.