Lotte Kopecky bestempelt zichzelf als outsider maar staat zich toe te dromen: "Ik durf met iedereen naar de streep"

Lotte Kopecky komt naar eigen zeggen straks als outsider aan de start van het WK. Eén die droomt van het allerhoogste.

Ook op de WK-wegrit bij de vrouwen is dus reeds vooruitgeblikt. Sporza ving bij de Belgische kopvrouw op wat ze nu eigenlijk vond van het parcours in Australië. "Ik ben er heel blij mee. Ik verwacht een snelle afdaling, waarschijnlijk met tegenwind en dan komt nog dat laatste knikje dat wel heel erg uitnodigt tot een late aanval in de slotkilometer."

Ik weet niet of de benen goed genoeg zijn

Na haar zeges in het voorjaar behoort Kopecky inmiddels ook tot de top van het vrouwenwielrennen, maar dat maakt haar op het WK nog geen favoriete. "Ik zie me meer als een outsider. Ik tankte in de Vuelta wel vertrouwen, maar ik weet niet of de benen goed genoeg zijn."

Aan lef ontbreekt het haar alleszins niet. "Ik durf met iedereen naar de streep te gaan, al zal dat niet met iedereen goed aflopen. Balsamo en Vos zijn sneller dan ik. Maar in zo'n lange, lastige wedstrijd kunnen er altijd verrassingen zitten. De koers winnen zou een droom zijn."