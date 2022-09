OFFICIEEL: in de Haute-Savoie gaat in 2027 het 2e super WK door

De organisatie van het WK in 2027 is bekend. Ze pakken net als in 2023 uit met een super WK.

Er waren in de aanloop van het WK in Wollongong al geruchten dat het WK 2027 waarschijnlijk naar Annecy in de Haute-Savoie zal gaan. Op de rustdag van het WK kwam de UCI met het groene licht. De organisatie gaat naar de Haute-Savoie.

De UCI wil net als in 2023 uitpakken met een super WK. Ze willen de belangrijkste wielerdisciplines combineren: de weg, BMX, de mountainbike en de piste.

In 2023 zal het super WK in Glasgow doorgaan. In 2024 volgt een gewoon WK in Zürich. Een jaar later trekken we voor de 1e keer naar Afrika. Dan is Kigali, de hoofdstad van Rwanda, aan de beurt. De organisatie van het WK in 2026 is nog niet bekend, maar naar grote waarschijnlijkheid zal die naar Montréal gaan.