🎥 Het WK-parcours: zwaar en voor de klassieke types

Zaterdag staat de wegrit bij de vrouwen op het programma. Zondag is het aan de mannen. Over het parcours is er de voorbije dagen links en rechts al geschreven, maar wat is het exacte parcours?

Starten doen de renners in Helensburgh. Daar beginnen ze aan het geneutraliseerde gedeelte die overigens hoofdzakelijk bergaf is. Na de officiële start wacht een korte aanloop naar Wollongong. Na 27,7 km passeren de renners voor de 1e keer de finish. Daarna volgt de Mount Keira Loop van 34,2 km, met daarin de Mount Keira. Die is 8,7 km lang en stijgt gemiddeld 5%. Er zijn pieken tot 15%. Na de Mount Keira Loop volgt het Wollongong City Circuit van 17,1 km. Die bevat halfweg de Mount Ousley en de Mount Pleasant. Vooral de Mount Pleasant zal bepalend zijn. Die is 1,1 km lang aan 7,7%. Er zijn pieken tot 14%. De top ligt op 8,2 km van de streep en je zal al sterk moeten zijn om de die laatste kilometers solo te overbruggen. Tot daar zijn er alleen maar gelijkenissen tussen het parcours voor de mannen en dat van de vrouwen. De mannen moeten het Wollongong City Circuit 12 keer doen. De totale afstand is daardoor 266,9 km en er zijn 3945 hoogtemeters. Ook zal de Mount Keira Loop door de 12 lokale ronden niet veel invloed hebben. De vrouwen moeten het Wollongong City Circuit 6 keer afleggen. Daardoor kan de Mount Keira wel meer bepalend zijn voor het wedstrijdverloop dan bij de mannen. In totaal moeten de rensters 164,3 km afleggen. Goed voor 2433 hoogtemeters. Alles bij elkaar is het een zwaar parcours, maar het is niet voor pure klimmers. Klassieke types zullen wellicht tot hun recht komen. Een spurt met een beperkte groep lijkt het meest waarschijnlijke.