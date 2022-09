België loopt mogelijk een WK-medaille bij de beloften mis door de degradatiestrijd

België controleerde lange tijd het WK voor beloften. Ze zaten heel de tijd in een zetel, maar op het einde misten ze een afwerker.

De Belgische beloften waren na hun WK er allemaal over eens. Een sterke en goede wedstrijd, maar op het einde misten ze een afwerker. Bondscoach Serge Pauwels verwees bij Sporza ook naar Arnaud De Lie. "Met De Lie erbij zaten we helemaal in een zetel", aldus Pauwels.

De reden waarom De Lie niet naar Australië was afgezakt, was duidelijk. Hij wou in België blijven om daar in koersen die hem liggen, UCI-punten te scoren. UCI-punten die Lotto Soudal hard nodig hebben, want ze dreigen uit de WorldTour te vallen. Ook had hij snel een rekensom gemaakt. Niet naar Australië gaan, zou hem meer punten opleveren.

De Lie won dit seizoen al 9 koersen, zorgde al voor de meeste UCI-punten (2180) voor Lotto Soudal en wil dus voor nog meer punten zorgen. De beslissing van De Lie valt dan ook te begrijpen. Ook bij de Belgian Cycling zullen ze zijn beslissing begrijpen.

Zijn beslissing had wel gevolgen voor de Belgische selectie in Australië. Met De Lie erbij had de tactiek mogelijk nog beter uitgedraaid, want door het koersverloop zat een nieuwe Belgische medaille met De Lie erin.

Maar door de degradatiestrijd was de kans op een medaille dus kleiner. Zonder die strijd zat De Lie wellicht op het WK in Australië en had België een extra medaille of misschien wel een wereldkampioen.