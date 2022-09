België na de tactisch goede beloftenwedstrijd: "We hebben onszelf niets te verwijten"

De beloften controleerden lange tijd het WK, maar op het einde van de wedstrijd misten ze een afwerker. Dat was de conclusie van bondscoach Serge Pauwels. Bij de renners klinkt hetzelfde.

"We kunnen onszelf niets verwijten, denk ik", vertelde Lennert Van Eetvelt aan Sporza. "Alles verliep perfect, maar in de absolute finale hadden we gewoon de benen niet. De ploeg was ook sterk, maar meer zat er niet in op dit zware parcours. De sterkste won."

Jenno Verberckmoes was de beste Belg in de uitslag. Hij eindigde 10e. "Heel jammer. We deden alles volgens plan en ik kon nog sprinten voor het brons, maar ik ben nu eenmaal niet de snelste van het peloton", aldus Verberckmoes.