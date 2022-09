Belgische junior houdt een nekwervelbreuk aan het WK over

Duarte Marivoet heeft aan een val op het WK in Australië een nekwervelbreuk overgehouden. Dat meldde de Belgische wielerbond.

Vrijdag was het glad op de wegen in Wollongong. Tijdens het WK was het opletten voor de renners. Bij de junioren was er in de 1e ronde al meteen een valpartij. Onder meer Duarte Marivoet lag erbij. Hij moest opgeven en werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

Na onderzoek bleek dat Marivoet bij zijn val een nekwervelbreuk had opgelopen. Dat meldde de Belgische wielerbond. "We verwachten dat hij volledig zal herstellen", klinkt het in een tweet.

Duarte Marivoet crashed in the men junior's race. A small fracture of the cervical vertebrae was diagnosed. His condition is followed up by our team doctor and a local specialist. He's expected to make a full recovery

📷 Photo News#Wollongong2022#BelgianCycling pic.twitter.com/SSS1hkUSs3 — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) September 23, 2022

Zo zat de wegrit voor Marivoet er al snel op. Eerder reed hij ook al de tijdrit. Daarin eindigde hij 8e.