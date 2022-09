Controverse over het WK voor vrouwen: ook aparte titel voor de beloften, maar niet iedereen gaat akkoord

De vrouwen rijden zaterdag hun WK, maar ook de beloften rijden mee. Zij strijden in dezelfde koers ook voor de wereldtitel. Dat zorgt voor controverse.

"Een van de problemen is dat je niet kan zien welke renster voor de elite rijdt en welke voor de beloften", weet Marijn de Vries. "Ook strijden ze niet met gelijke wapens. De Nederlandse selectie is bijvoorbeeld heel groot. Zo kan Shirin van Anrooij haar ding doen en moet ze niet knechten. Daarmee is zij een van de topfavorieten voor de wereldtitel bij de beloften. Die luxe heeft Julie De Wilde niet. Zij moet wellicht knechten voor Lotte Kopecky en zie zo haar kansen voor de wereldtitel gefnuikt worden."

De Vries zag bij Sporza nog een ander puntje van kritiek: "De beloften moeten dezelfde afstand afleggen als de elite. Dat is voor sommigen veel te groot. Sommigen komen ook net uit de juniorencategorie. Ik vraag me af of dat wel goed voor hun ontwikkeling is."

De UCI beloofde om over enkele jaren een aparte wedstrijd voor de beloften bij de vrouwen te voorzien. "De 1e jaren zal het niveauverschil heel groot zijn", ging de Vries verder. "Maar het is wel de enige manier om die categorie te laten groeien en zo'n apart WK is de enige juiste oplossing."

JULIE DE WILDE MAAKT KANS OP DE WERELDTITEL BIJ DE BELOFTEN

Julie De Wilde maakt kans om wereldkampioen bij de beloften te worden, maar zij zal knechten voor Lotte Kopecky en ziet daardoor haar kansen slinken. "We prefereren de wereldtitel bij de elite", zei ze. "Ook denk ik dat Kopecky veel kans maakt. De Mount Pleasant is echt een klim voor haar. Op zo'n parcours kan ze het beste uit de voeten."