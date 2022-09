Jimmy Janssens verlengt zijn contract met een jaar bij Alpecin-Deceuninck

Jimmy Janssens heeft zijn contract bij Alpecin-Deceuninck met een jaar verlengd. Zo gaat hij zijn 5e seizoen bij de Belgische formatie in.

In 2019 kwam Jimmy Janssens in de ploeg van de gebroeders Roodhooft terecht. In 2022 rijdt Janssens nog steeds voor Alpecin-Deceuninck. Ook in 2023 zal hij voor de ploeg rijden. Hij verlengde zijn contract met een jaar.

"Ik voel me binnen dit team goed en ik ben blij dat ik nog een jaar voor hen kan rijden", vertelt Janssens. "Ook volgend seizoen wil ik mij zo goed mogelijk in dienste van de ploeg stellen. Een 1e profzege blijft de droom, maar ik wil vooral aan de teamsuccessen blijven bijdragen."

A strong, hard-working rider who always puts the team's interest first. Great to have you on board for another year, Jimmy! 🔵⚫️ pic.twitter.com/W4AMbooZgq — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) September 23, 2022

Janssens werd dit jaar in de Vuelta 4e in de 7e rit. Ook was hij al eens kort bij een profoverwinning. Hij eindigde in 2019 2e in de Memorial Rik Van Steenbergen.