OFFICIEEL: Annemiek van Vleuten start zaterdag ondanks een breukje in de elleboog in de wegrit

Woensdag viel ze nog in de mixed relay, maar zaterdag staat Annemiek van Vleuten aan de start van de wegrit. Dat heeft de Nederlandse wielerbond bekendgemaakt.

Tijdens de mixed relay op woensdag was er heel wat drama voor Nederland. De ketting van Bauke Mollema lag eraf en Annemiek van Vleuten kwam ten val. Bij die val liep van Vleuten een breukje in haar elleboog op. Daardoor bestond er onzekerheid over haar deelname aan de wegrit.

Een dag later deed van Vleuten een trainingsrit van ruim 60 km. Nadien klonk ze positief, maar ze ging vrijdag nog afwachten.

Op vrijdag was er een nieuwe test. Daaruit bleek dat van Vleuten voldoende hersteld was. Ze staat zaterdag dus aan de start van de wegrit.