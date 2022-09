Podiumlaureaat van de Vuelta verlengt bij Bahrain-Victorious tot 2025

Jack Haig heeft zijn contract bij Bahrain Victorious verlengd. Zijn nieuwe contract loopt tot 2025.

In 2016 werd Jack Haig profrenner bij ORICA-BikeExchange (nu Team BikeExchange-Jaico). Vanaf 2021 reed hij voor Bahrain-Victorious.

Haigs grootste prestatie in zijn carrière is het podium in de Vuelta van 2021. Ook dit jaar reed hij top 10 in Parijs-Nice en de Dauphiné. Hij leek klaar om ook in de Tour een klassement te rijden, maar hij viel in de kasseirit naar Arenberg en brak daarbij zijn pols.

Sindsdien reed Haig geen enkele koers meer. Toch zag hij zijn contract verlengd. Zijn nieuwe contract loopt tot het einde van 2025.