UCI-voorzitter verdedigt systeem: "Degraderen is niet leuk, maar dat is sport, je moet resultaten accepteren"

Er is veel te doen rond het systeem van de UCI waardoor ploegen zullen degraderen. De voorzitter van de UCI, David Lappartient, blijft alvast achter het systeem staan.

In Australië op het WK heeft Lappartient dit bevestigd aan de verzamelde media, zo berichtten onder andere Het Nieuwsblad, Cyclingnews en VeloNews. Israel-Premier Tech heeft al gedreigd met een rechtszaak als het uit de WorldTour degradeert. "Er kunnen klachten komen, maar we hebben er vertrouwen in dat het systeem overeind blijft. Degraderen is niet leuk, maar dat is sport."

Als je in de eerste klasse laatste staat, zak je naar de tweede klasse. Je moet de resultaten accepteren", is de boodschap van Lappartient. "We kennen al de inspanningen die alle ploegen leveren. We moeten ook wel de ruimte laten voor nieuwe ploegen om de stap te zetten naar de WorldTour."

UNANIEM GOEDGEKEURD

De Fransman overloopt nog eens het hele proces. "Dit systeem werd vier jaar geleden goedgekeurd door een commité in de UCI. Het is unaniem goedgekeurd. Natuurlijk wilden de teams de vier wildcards behouden en de kans voor ploegen uit een lagere categorie om zich te plaatsen voor de WorldTour."

Er kwam dus heel wat bij kijken. "We hebben gezegd dat we ermee zouden beginnen op 1 januari 2020 en dat we nadien de ranking over drie jaar zouden nemen, om degradatie op basis van één jaar te vermijden. Een ander punt was dat het geen gesloten systeem mocht zijn."

STANDPUNTEN VERZOENEN

Het was bijgevolg kwestie om de standpunten van de verschillende betrokkenen met mekaar te verzoenen. "De organisatoren wilden automatische promotie en degradatie. De ploegen die al bij de WorldTour zaten, wilden er blijven. We hebben dat opgelost door te stellen dat de top 18 deel zal uitmaken van de WorldTour." Momenteel staat Lotto Soudal buiten die top 18, op een negentiende plaats.