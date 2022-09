Demi Vollering start niet in het WK door een coronabesmetting

Het was de Nederlands wielerbond die het nieuws bekendmaakte. Demi Vollering had een positieve coronatest afgeleverd. Daardoor stond ze niet aan de start van de wegrit.

Vollering reageerde ook op Twitter: "Donderdag stond ik ziek op en testte positief op corona. Ik vind het heel spijtig om het WK te missen en wens Nederland veel succes."

Feeling incredible sad to miss the World Championships today

As I felt so good, I felt strong healthy and ready.

But Thursday morning I woke up ill, I did a rapid test, it came out positive..

I wish my teammates from @teamknwu all the best!! Hopefully luck will be there today!šŸ§” pic.twitter.com/gxmyDOqce6