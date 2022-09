Lotte Kopecky bewijst ongelijk Dirk De Wolf, maar gemiste kans zal nog lang nazinderen

Lotte Kopecky sloeg op haar stuur en schreeuwde het uit van ontgoocheling. Wat een gemiste kans. Ze heeft het ongelijk van Dirk De Wolf bewezen, maar is geen wereldkampioene.

De analist en voormalige wielrenner had gedacht dat het voor Lotte Kopecky de wedstrijd te veel zou zijn. Daar waren redenen voor. Ze had in 2022 al fantastische overwinningen geboekt, maar die dateerden al uit het voorjaar. In Giro, Tour en volgde er geen ritzege. En Kopecky had het op de omloop in Wollongong ook lastig op de steile stukken, maar bewijst met haar zilveren plak dat het zeker niet de koers te veel was.

Als aan het einde van het jaar de balans opgemaakt zal worden, zal de conclusie zijn dat Lotte Kopecky die laatste stap naar de absolute wereldtop met brio gezet heeft. Na zeges in de Strade en de Ronde en podiumplaatsen in Roubaix en het WK kan dat niet anders. Dat betekent ook dat de hele wielergemeenschap op de grote afspraken gerust vertrouwen mag hebben in Kopecky, hoe de aanloop ook verlopen is.

TWEE LESSEN

Les 1 na het WK wielrennen bij de vrouwen: niet meer twijfelen aan Lotte Kopecky. Les 2 na datzelfde WK: wat een gemiste kans is dit. Want als je zag naar de enorme power die Kopecky tijdens haar sprint ontwikkelde, weet je dat ze die podiumplaats echt wel verdiend heeft. Dat had eigenlijk de sprint voor de overwinning, voor de wereldtitel moeten zijn.

Eigenlijk had ze het moeten winnen: bij de kopgroep komen en demarreren was de enige kans die Van Vleuten nog had. Alleen sloot die zo pas aan waardoor ze van achteruit kon komen en Kopecky haar versnelling misschien niet meteen in de mot had. Zelf had ze ook wel de ruimte op de weg om er achteraan te springen. In een fractie van een seconde moest ze een beslissing nemen en nam ze de verkeerde.

NERGENS GOED TE MAKEN

Zo'n zonde dat dit haar net op een WK overkomt. Want aan het einde is de koers gereden, worden de medailles verdeeld en kan er niets meer goedgemaakt worden in een andere wedstrijd. Zeker, er komen voor Kopecky nog wel kansen om wereldkampioene te worden. Een garantie dat ze ooit die regenboogtrui kan aantrekken, is er echter allerminst. Daarom dat dit bij haar ook nog zo lang zal nazinderen.

Het is begrijpelijk dat Kopecky ook nog rekening hield met Persico, nadat de Italiaanse haar in de Vuelta klopte in een sprint. Dat is nog vrij recent en kruipt in het hoofd. In Wollongong kon Persico Kopecky weinig maken. De conclusie: Belgische wielerliefhebbers en analisten dienen volop vertrouwen te hebben in Kopecky. Net zoals Kopecky volop vertrouwen moet hebben in zichzelf. Hopelijk volgt die wereldtitel dan toch een keer.