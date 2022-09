Lotte Kopecky grijpt naast de wereldtitel: "Een gemiste kans"

Lotte Kopecky reageerde na de podiumceremonie voor het eerst voor de camera's. De grootste ontgoocheling was ondertussen al weg.

"Ik heb de gouden medaille verloren", vertelde Lotte Kopecky aan Sporza. "Want het was de kans van mijn leven. Marianne Vos was er niet bij."

Eerst reden er nog 5 rensters vooruit. Kopecky zat in de achtervolgende groep: "Toen keken ze allemaal al naar mij om dat gat dicht te rijden." Toch kwam er een samenwerking en de koploopsters werden ingerekend.

In het ultieme slot reed Annemiek van Vleuten weg. "Toen ik ze zag vertrekken, wist ik het al", ging Kopecky verder. "Silvia Persico zat ook in de groep en zij is ook een sprinster. Dus als ik zou rijden, zou zij winnen. Niemand reageerde ook. Ik denk dat iedereen naar mij keek, omdat ik de snelste was. Het is jammer, want het voelt aan als een gemiste kans."

1E BELGISCHE MEDAILLE IN 28 JAAR

Het zilver van Kopecky was wel de 1e medaille in 28 jaar voor België op een WK voor vrouwen. De laatste die daarin slaagde was Patsy Maegerman. Zij pakte in 1994 zilver in Agrigento.