Lotte Kopecky zwaar ontgoocheld na het gemiste goud: "Ik zag ze gaan en ik wist het"

Lotte Kopecky was in de sprint achter Annemiek van Vleuten veruit de snelste. Na de finish was ze niet te spreken en was ze diep ontgoocheld met zilver. Sporza ving vanop afstand haar 1e reactie op.

"Die heeft nog gewonnen?", begon Lotte Kopecky. Woedend probeerde ze haar handschoenen uit te trekken: "Wat een sukkels." Kopecky nam een flesje water aan: "Ze kijken de hele tijd naar mij om dat gat dicht te rijden, maar ik heb godverdomme in het begin op kop gereden." Ze nam een eerste slok water: "Ik zag ze gaan en ik wist het. Ik wist ook als ik nu ga dan komt Silvia Persico erover." "Hoe kan het? Met een gebroken elleboog. Waar ze we mee bezig?" Kopecky gooide haar handschoenen weg. Ook Justine Ghekiere (19e) stond bij Kopecky. Kopecky gaf haar een schouderklopje en zei haar dat ze sterk gereden had. Ghekiere verontschuldigde zich dat ze niet meer kon volgen op de laatste klim: "Sorry, maar ik zat echt op mijn limiet."