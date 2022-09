Marianne Vos kan haar favorietenrol niet waarmaken: "Het was survivallen op het einde"

Marianne Vos was kopman bij Nederland. Ook was ze favoriete, maar ze heeft haar favorietenrol niet kunnen waarmaken.

In de voorlaatste ronde was het al duidelijk. Marianne Vos had geen geweldige dag en moest lossen op de Mount Pleasant. Ze kwam in de slotronde nog aansluiten, maar op de laatste klim moest ze opnieuw lossen.

"Het was survivallen op het einde", vertelde Vos aan de NOS. "Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten deden echt fantastisch werk voor mij. Met van Dijk zat ik in de 3e groep na de laatste klim."

"Vanuit de achtergrond kon ik zien dat de 2e groep bij de koplopers kon aansluiten", ging Vos verder. "In de verte kon ik een beetje zien dat er iets oranjes wegreed. Van Vleuten gaat gewoon niet kapot. Het is ongelooflijk, maar ontzettend verdiend. Ze doet het tegen alle verwachtingen in, maar Annemiek is Annemiek.