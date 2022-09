Remco Evenepoel wint een monument en een grote ronde en is wereldkampioen in hetzelfde jaar: "Het kon geen beter seizoen zijn"

Remco Evenepoel beleefde een ongelooflijk jaar. Hij won Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en het WK in hetzelfde jaar.

Remco Evenepoel werd al wereldkampioen bij de junioren. "Dat is een ander niveau. Totaal anders dan bij de junioren", vertelde hij in het flashinterview.

Op 25 km van het einde reed Evenepoel weg: "Ik voelde al snel dat ik beter was dan Alexej Lutsenko. Dus ik wou er snel vandoor. In de laatste ronde was de Mount Pleasant echt zwaar."

België heeft na 10 jaar nog eens een wereldkampioen wielrennen. "We wilden wereldkampioen worden met België", ging Evenepoel verder. "Dat was het plan. Ik moest van ver gaan en Wout Van Aert zou dan vanuit de achtergrond komen om het af te maken in de sprint."

"Het was een geweldig jaar. Een monument, een grote ronde en wereldkampioen. Het kon geen beter seizoen zijn", besloot Evenepoel.