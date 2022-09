🎥 Chris Froome heeft een tip voor autobestuurders: "Gebruik de Dutch reach"

Chris Froome heeft recent op training een ongeluk gehad. Daarbij blesseerde hij zich aan zijn elleboog. In een video kwam hij terug op het voorval.

"Ik keek uit naar een zondagsritje", begon Chris Froome de video. "Het was prachtig weer en er waren mooie uitzichten. Maar toen ik op 500 meter van mijn huis was, ging een autoportier open. Het gebeurde net voor mij. Dus ik kon het niet meer ontwijken en vloog over de autodeur." Froome blesseerde zich daarbij aan de elleboog.

Froome had ook een boodschap voor alle autobestuurders: "Als je je deur wil openen, doe het niet met je hand aan de kant van de deur, maar met je andere hand. Zo ga je je lichaam automatisch draaien en zie je of er iets aankomt. Het heet de Dutch reach en is heel hulpvol. Ook help je er veel mensen mee."