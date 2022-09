🎥 De laatste wedstrijden van Alejandro Valverde zijn bekend: hij neemt afscheid in de Ronde van Lombardije

Nog een paar weken en Alejandro Valverde gaat met pensioen. Movistar heeft ondertussen zijn laatste wedstrijden bekendgemaakt.

Op 29 september rijdt Alejandro Valverde de Coppa Agostoni. 2 dagen later op 1 oktober rijdt hij de Ronde van Emilia. Op 4 oktober zal hij aan de start van de Tre Valli Varesine staan. 8 oktober wordt zijn laatste koersdag. Dan rijdt hij de Ronde van Lombardije.

Zo ziet het programma voor de laatste dagen van Valverdes carrière er in principe uit. "Het is tijd om de laatste keer van hem te genieten en hem te bedanken", laat Movistar via sociale media weten.