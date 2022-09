Alpecin-Deceuninck reageert op de zaak rond Mathieu van der Poel: "Alleen maar verliezers"

Alpecin-Deceuninck heeft met een persbericht gereageerd op het incident met Mathieu van der Poel tijdens het WK. Ze willen eerst afwachten en een zo volledig mogelijk beeld van het incident krijgen om nadien pas te communiceren.

Het was zondag op het WK een van de gespreksonderwerpen in het peloton. Mathieu van der Poel was de avond voordien opgepakt in het hotel en zat enkele uren in de cel. Er was namelijk een incident geweest met 2 kinderen op de gang. Maandag werd hij al veroordeeld tot een boete van zo'n 1000 euro.

Alpecin-Deceuninck reageerde later op de dag met een persbericht: "Het is duidelijk dat dit verhaal enkel verliezers telt. Dat kunnen wij alleen maar betreuren."

VOLLEDIG BEELD VERKRIJGEN

“Eerst lag onze focus op de voorziening van juridische bijstand ter plaatse en een snelle terugkeer van van der Poel", ging het verder. "Nu dat is gebeurd, willen wij een zo volledig mogelijk beeld krijgen van het verloop van het incident. Wij willen onder meer inzage van het complete dossier (de documenten van de rechtbank ontbreken nog) en een gesprek met Mathieu van der Poel en betrokkenen bij Team NL. Op basis daarvan zullen wij bepalen welke stappen we zullen nemen.”

“Wij willen duidelijk zijn dat respect voor anderen binnen en buiten het peloton te allen tijde een basiswaarde is van Alpecin-Deceuninck. Daarom ook dat wij dit op een gepaste manier willen opvolgen. Pas daarna zullen renner en team verder communiceren en vragen van de media daarover beantwoorden.”