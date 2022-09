Australië gaat niet licht over incident met Van der Poel: "Voorbeeldfunctie en zeer lage tolerantie voor geweld"

Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een geldboete voor het conflict met twee minderjarigen in zijn hotel.

Van der Poel zijn zaak zou normaal pas dinsdag worden behandeld, maar zijn advocaat vroeg om dat al op maandag te doen en de rechter stemde in. Van der Poel krijgt een boete van 1.500 dollar, iets meer dan 1.000 euro.

In Australië gaan ze niet licht over geweld. "Er is hier een zeer lage tolerantie voor geweld. Ook bij vechtpartijen in het nachtleven heb je zware straffen", zegt correspondente Eveline Masco bij Radio 1.

"Het argument van de rechter was dat hij het recht in eigen handen genomen heeft door zelf op de meisjes af te stappen. Volgens hem was de beveiliging van het hotel bellen een betere oplossing geweest."

Ook het feit dat Van der Poel deelnam aan het WK maakte voor de rechter geen verschil uit. "Iemand die zo bekend is, wordt vaak een voorbeeldfunctie toegeschreven. En in het dossier van Van der Poel heb je de verzwarende omstandigheid dat het om minderjarigen gaat. De rechter is er niet mals om geweest", zegt Masco ook.