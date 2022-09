Remco Evenepoel pas volgend jaar in de regenboogtrui te zien

Remco Evenepoel zal volgend jaar pas zijn regenboogtrui in een wedstrijd kunnen tonen. Dit seizoen rijdt hij geen koersen meer.

Doordat het WK altijd laat in het seizoen valt, blijven er niet veel kansen meer over om de kersverse wereldkampioen in hetzelfde seizoen nog in de regenboogtrui te zien.

In 2022 is er zelfs geen enkele kans daarvoor. Remco Evenepoel rijdt geen enkele wedstrijd meer dit seizoen. Ook trouwt hij in het weekend van 8 tot 9 oktober.

Het is dus wachten tot 2023. Waar en wanneer hij voor de 1e keer te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Vorig jaar startte hij in de Ronde van Valencia, maar hij zal wellicht hier en daar wedstrijden aan zijn seizoen toevoegen. Dat komt omdat het WK in 2023 al anderhalve maand vroeger valt. De wegrit is al op 6 augustus. Evenepoel vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij er naar uitkijkt om zijn regenboogtrui voor de 1e keer in een wedstrijd te tonen.