Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard keert in de CRO Race terug in competitie: "Goede voorbereiding op Lombardije"

Jonas Vingegaard staat dinsdag aan de start van de CRO Race. Op een persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd gaf de winnaar van de voorbije Tour de France meer uitleg over de rest van het seizoen.

Na de Tour de France deed Jonas Vingegaard het rustiger aan. Hij reed (op een criterium in Etten-Leur na) geen enkele koers meer. Dinsdag staat hij aan de start van de CRO Race in Kroatië.

"Het is een goede voorbereidingskoers voor de Ronde van Lombardije", vertelde Vingegaard op een persconferentie. "Na de Tour had ik nood aan wat rust, maar ik ben opnieuw aan het opbouwen."

"De laatste 3 weken trainde ik in Spanje om me op de laatste koersen van het seizoen voor te bereiden", ging Vingegaard verder. "Ik hoop dat mijn vorm nu al goed genoeg is, maar dat zal ik in de CRO Race zien."