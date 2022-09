📷 Remco Evenepoel door massa mensen opgewacht bij aankomst in België: "Dit had ik niet verwacht"

De wereldkampioen is weer thuis, en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Remco Evenepoel landde iets na 13u in België en werd zo'n half uur later opgewacht door heel wat supporters, vrienden, zijn ouders en zijn verloofde.

“Ik had wel iets verwacht, maar dit had ik toch niet verwacht” zegt Evenepoel in een eerste reactie. “Maar ik zou nu graag naar huis gaan, het is lang geleden.” Of hij nog naar zijn supporters ging was ook niet zeker.

Wat Evenepoel wel al zeker gaat doen is vanavond nog een trouwkostuum gaan kiezen. Evenepoel en zijn verloofde Oumi trouwen in het tweede weekend van oktober. “Dat wordt nog meer stress dan het WK zei Evenepoel, maar ik ga mijn mama alles laten kiezen.”

Er wacht Evenepoel zondag ook nog een huldiging op de Grote Markt van Brussel en op 4 oktober rijdt hij ook nog Binche-Chimay-Binche om zijn regenboogtrui een eerste keer te tonen en afscheid te nemen van Iljo Keisse en Philippe Gilbert in de koers.