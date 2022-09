Australische advocaat van Mathieu van der Poel: "Hij heeft het gevoel dat hij zijn land en ploeg teleurgesteld heeft"

Mathieu van der Poel had een Australische advocaat onder de arm genomen om zijn zaak te bepleiten in een buitenwijk van Sidney. Het heeft niet kunnen vermijden dat hij veroordeeld is.

Van der Poel heeft Australië inmiddels wel weer kunnen verlaten, maar is veroordeeld tot het betalen van een boete voor het duwen van twee meisjes tijdens in incident in zijn hotel. Mogelijk mag hij Australië ook drie jaar niet binnen.

"Hij heeft een plausibele verklaring afgelegd", zegt zijn advocaat Michael Bowe aan NOS over de zitting. "Het is heel ontgoochelend dat hij veroordeeld is, maar ik zal tegen de uitspraak in beroep gaan. We zien wel wat gebeurt in hoger beroep."

SCHULDGEVOEL

In elk geval is het voor Mathieu en zijn vriendin Roxanne allemaal heel moeilijk om hiermee om te gaan. "Zijn partner had tranen in de ogen." Bij Mathieu zelf heerst ook een soort schuldgevoel. "Hij heeft het gevoel dat hij heel het land en heel de ploeg teleurgesteld heeft. Dat heeft hij ook zo gezegd."