Bakelants wil Evenepoel naar de Tour zien gaan en looft ook Belgian Cycling: "Ik zie niet in waarom je zou wachten"

Giro of Tour? Dat is de vraag die nu met Evenepoel in verband wordt gebracht. Jan Bakelants heeft er een duidelijke mening over.

In de omkadering rond het WK op Sporza bracht Jan Bakelants zijn standpunt naar voren. "Als je bent doorgedrongen tot het hoogste van deze sport en een nieuwe parel op je kroon hebt gestoken, wat lig je dan nog tijd te verliezen in de Giro? Dat is een troostprijs. Het is tijd om te zien hoe ver je kunt geraken. Het gaat om de Tour. Hij is er klaar voor. Ik zie niet in waarom je nog zou wachten."

Het zou helemaal schitterend zijn om hem daar te zien koersen in de regenboogtrui. Ook niet vergeten dat er op het WK nog meer succes was dan enkel Evenepoel: België ging met zes medailles naar huis. Ook de verdienste van de Belgische federatie? "Deels wel", bevestigt Bakelants.

PROJECT BELGIAN CYCLING

"Bijvoorbeeld bij de vrouwen junioren, waar we geen medaille nemen in de wegrit. Maar met 4 Belgische rensters in de top 20 geloof ik echt dat dat een project van de federatie is. Omdat daar minder talentdetectie is." Lof voor Belgian Cycling dus, al is de verdienste van de bond niet bij elke medaille even groot. "Om de medaille van Alec Segaert (zilver in de beloftetijdrit, red) af te schrijven op de federatie, dat vind ik té gemakkelijk."