Beelden van mogelijk het incident tussen tienermeisjes en Mathieu van der Poel circuleren op internet

Een nieuw hoofdstuk in het verhaal van Mathieu van der Poel en het incident met tienermeisjes in Australië: er zijn beelden uitgelekt op internet.

Online circuleren beelden die bewijs zouden moeten zijn van het het gedrag waarvoor Mathieu van der Poel inmiddels door een Australische rechtbank veroordeeld is. Zijn advocaat gaat wel in beroep. Op de beelden kloppen meisjes op een deur en lopen ze dan al gillend weg.

WARRIGE BEELDEN

Ze worden vervolgens achtervolgd tot in hun kamer en daar valt schijnbaar één van de meisjes omver. Er is een schim te zien van de figuur die Mathieu van der Poel moet voorstellen. De beelden zijn zo warrig en onduidelijk dat het niet uit te maken is of dit ook echt het geval is.

Er zijn wel weinig redenen om te twijfelen aan de echtheid van de beelden, net omdat wat daarop te zien is wel min of meer overeenkomt met eerdere verklaringen die Van der Poel heeft afgelegd.