Eddy Merckx moeit zich niet in keuzes Evenepoel: "Hij zal wel weten wat hij doet en Lefevere weet ook wat hij doet"

Iedereen kijkt nu uit naar de keuzes die Remco Evenepoel gaat maken in zijn carrière. Eddy Merckx zal het ook met veel aandacht volgen, maar neemt geen standpunt in. Hij vertrouwt op de beslissingen van Evenepoel en van Lefevere.

De grootste wielrenner aller tijden was maandagavond te gast in De Afspraak om het over de wereldtitel van Evenepoel te hebben. "Wereldkampioen worden, dat is het eerste waar je van droomt als je begint te koersen. Als je wereldkampioen kan worden, droom je natuurlijk van de Tour." Evenepoel haalde dit seizoen al zijn doelen binnen. "Da's buitengewoon. Daar kun je alleen maar lovende woorden voor hebben."

Merckx had tijdens het WK al snel in de mot welke kant het op zou gaan. "Ik was aan het kijken met mijn zoon. Op 50 kilometer van de aankomst dachten we allebei al: er gaat er één winnen en dat is Remco. Je zag het aan zijn manier van fietsen en hij zag er veel frisser uit dan zijn tegenstanders. Ik was ook verbaasd door zijn tijdrit: ook een straffe prestatie, hoor. Zondag was natuurlijk superuitzonderlijk. Hij was de sterkste."

GESCHENK VAN MOEDER NATUUR

Wat is nu het geheim van Evenepoel? "Hij is meer begaafd dan anderen op fysiek vlak. Moeder Natuur heeft hem iets meegegeven dat een ander niet heeft. En dan moet je ook hard trainen, afzien. Hij is veel matuurder geworden. Hij heeft ook een goede begeleiding. Patrick Lefevere en zijn ploeg zijn goed bezig. Je moet hem en de ploeg laten doen."

Die theorie hanteert Merckx ook als het gaat over de vraag of Evenepoel in 2023 de Giro of de Tour moet rijden. "Niemand moet beslissen in zijn plaats. Ik zou zeker niet tussenkomen. Lefevere zal hem wel in de goede richting duwen. Een deelnemersveld in de Tour zal ook verschillen met de Ronde van Spanje. Ik denk dat hij nu ook het gewicht gaat dragen van de regenboogtrui. Dat is ook niet eenvoudig."

GIRO NIET TE MIN

Al is Merckx van overtuigd dat hij dat door de omkadering wel aan zal kunnen. De Giro rijden is overigens niet te min, benadrukt Merckx. "Ik hoor sommigen zeggen dat de Ronde van Italië niets betekent. Die zouden beter twee keer nadenken. De bergen in de Ronde van Italië zijn zwaarder dan de Tour. Maar Remco zal wel weten wat hij gaat doen en Patrick Lefevere weet ook wat hij doet."