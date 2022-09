Evenepoel door Super-WK minder dan elf maanden wereldkampioen maar dat kan de pret niet drukken

Dan kroon je je tot wereldkampioen zoals Remco Evenepoel en dan kan je daar minder dan 11 maanden van genieten. Dat komt door het Super-WK van volgend jaar.

Volgend jaar gaat het WK wielrennen door in het Schotse Glasgow, al zullen daar nog veel meer disciplines aan te pas komen dan enkel wielrennen op de weg. Dat gaat het eerste Super-WK worden en er komt dan ook heel wat bij kijken om voor elk onderdeel een gepaste datum te vinden. Daarom gaat dat WK door van 3 tot en met 13 augustus.

Als je weet dat de WK-wegrit dit jaar in Wollongong op 25 september werd gereden, dan zal Remco Evenepoel dus minder dan elf maanden wereldkampioen zijn. Tenzij hij in Schotland zijn wereldtitel verlengt. De wegrit bij de mannen komt dan ook nog eens heel vroeg tijdens dat Super-WK aan de beurt: op 3 augustus al. Geen volledig jaar in de regenboogtrui dus voor Evenepoel. Doe daar maar anderhalve maand van af.

FEESTELIJKE ACTIVITEITEN

Remco Evenepoel en zijn fans zullen het niet aan hun hart laten komen. Met de ingesteldheid van Evenepoel zal hij zijn regenboogtrui snel eer aan doen. Daar heeft het aantal koersen dat hij rijdt weinig mee te maken. Sowieso zullen de feestelijke activiteiten losbarsten zodra Evenepoel landt op de luchthaven van Zaventem en dat staat vandaag te gebeuren.