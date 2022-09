Trainer van Evenepoel blijft rustig maar gelooft wel: "Met niveau van Vuelta kan hij ook in Tour heel ver komen"

Ook de trainer van Remco Evenepoel zal natuurlijk betrokken worden bij diens keuze om de Tour al dan niet te rijden volgend jaar.

Logisch dus dat die zich daar ook mag over uitspreken, al behoedt Koen Pelgrim zich voor grote uitspraken. Hij zag wel de beste Remco Evenepoel ooit recent aan het werk. "De laatste zes-zeven weken haalde hij een niveau dat hij nooit eerder had gehaald", zegt Pelgrim in HLN. "Qua voorbereiding, motivatie, uitvoering.... heeft hij niets laten liggen. Maar hij is nog jong, natuurlijk. Er blijft dus ruimte voor fysieke progressie."

We gaan de officiële rittenschema's afwachten

Nu moet er beslist worden of in 2023 de Giro of de Tour op zijn programma komt. Ze willen bij Quick-Step zeker geen stappen overslaan. "Tot de Vuelta was er geen sprake van de Tour. Ook niet in de media. We gaan het komende winter eens rustig bespreken. En de officiële rittenschema's afwachten ook, in plaats van voort te gaan op geruchten."

Pelgrim is er wel van overtuigd dat Evenepoel fysiek klaar is om de Tour te rijden. "De Tour is nog een heel ander circus dan de Vuelta. Maar Remco heeft nu wel bewezen dat hij onder hoge druk en grote aandacht goed kan presteren. Als je ziet hoe sterk hij in die openingsfase van de Vuelta op die aankomsten bergop voor de dag kwam... met dat niveau kan hij natuurlijk ook in de Tour heel ver komen."