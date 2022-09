🎥 Renners moeten door weer en wind in de CRO Race

In de 1e etappe van de CRO Race moesten de renners heel wat verduren. De weersomstandigheden waren verre van ideaal.

Jonas Vingegaard maakte in de CRO Race zijn comeback, maar hij moest daarvoor heel wat doorstaan. Op het einde van de 1e rit waren er enkele stortbuien. Ook was er veel wind. Helemaal anders dan tijdens de Tour in juli. Toen was het bijna heel de tijd zonnig en was er zelfs een hittegolf.